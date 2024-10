Reggio, tutto homemade in via Zaleuco: ecco il weekend di Zio Fedele

Zio Fedele torna in scena con eventi unici e piatti tutti da gustare. In primo piano la musica, ma anche l’immancabile tradizione. Scopriamo insieme le novità della penultima settimana di gennaio!

EVENTI DEL WEEKEND

VENERDÌ 24 GENNAIO

Venerdì l’appuntamento è con Massimo Trunfio, l’artista reggino, ancora una volta, si esibirà in uno straordinario dj set che vi terrà incollati alla sedia. Un vero e proprio ‘Amarcord’ con originali mash-up per ricordare il centenario dalla nascita di Federico Fellini. Un intrattenimento dal vivo con l’eleganza del vinile e del giradischi, nato dalla mente del dj che sarà in grado di trasportarvi indietro nel passato.

SABATO 25 GENNAIO

Sabato 25 gennaio, dallo Zio si celebra il ‘Capodanno cinese‘. In Oriente si entra nell’Anno del Topo, e le parole chiave dei mesi che verranno sono: fertilità, creatività, prosperità finanziaria e di successi. Ancora una volta, il bistrot di via Zaleuco mostra il suo carettere multietnico ed una particolare attenzione per ciò che accade anche al di fuori dai confini territoriali in cui opera. Per l’occasione il locale ha pensato di proporre ai suoi affezionati clienti dei piatti ‘Limited edition‘ rigorosamente preparati dai cuochi dello Zio. Tranquilli però, le altre specialità del menù sono sempre disponibili e non dovrete rinunciarvi per nulla al mondo.

Il Capodanno dello Zio è un evento organizzato nel rispetto della cultura cinese e delle attuali vicende. Un sostegno morale ai fratelli d’oriente.

DOMENICA 26 GENNAIO

Come promesso lo Zio continua il suo viaggio nella cultura culinaria italiana e, questa domenica, propone il terzo grande classico: la pasta all’amatriciana. Guanciale, pecorino e pomodoro in un tripudio di sapori che vi conquisterà! Durante questa domenica il bistrot proporrà ai reggini anche diverse degustazioni.

Si parte con il tradizionale antipasto salumi e formaggi, passando per bruschette, gustosi e numerosi primi piatti (tra cui l’amatriciana). Zio Fedele non conosce limiti al gusto e per il secondo cerca di accontentare gli amanti del pesce con dello spada con contorno misto o con degli speciali panini con il pesce spada. Gli amanti della carne potranno invece assaggiare delle squisite tagliate di cuberoll irlandese, tris di carne e arrosticini.

Come da tradizione, la domenica dello Zio non termina dopo pranzo ma prosegue fino alle 21:00. Nel pomeriggio, il bistrot apre le sue porte agli amanti delle tisane e a chi non sa proprio rinunciare all’happy hour.

COSA SI MANGIA DALLO ZIO?

Tutte le proposte culinarie dello Zio più amato in città sono rigorosamente homemade. Partendo dal pane, passando per la macinazione della carne, la scelta delle materie prime alle preparazioni dell’aperitivo, Zio Fedele ha sempre un occhio di riguardo per la qualità! Qualità come sinonimo di bontà. Per questo motivo al bistrot di via Zaleuco il pane è artigianale e proposto con diverse tipologie di impasti, per accontentare tutti i palati e per farvi gustare sempre qualcosa di nuovo.

Alla carne, così come per il pesce, ci sono i ragazzi della cucina, sempre all’opera per offrirvi piatti innovativi e dai gusti unici. Il menù dello Zio è in continuo aggiornamento, sempre diverso perchè tutte le pietanze vengono pensate di giorno in giorno. Dallo Zio vi è anche un totale rispetto per il territorio, per questo motivo, spesso, troverete prodotti della tradizione locale.

Antipasti, primi, secondi, dolci e l’inimitabile aperiZio disponibile ogni giorno a partire dalle 17:30.

Perché Zio Fedele non è un bar, non è un ristorante, non è un pub, ma un’emozione.

INFO & PRENOTAZIONI

3393149207