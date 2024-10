Nuovo anno, stessa tradizione: il weekend da Zio Fedele

Il nuovo anno ha portato in via Zaleuco tanta voglia di stare insieme e divertirsi. I successi raggiunti nel 2019 non hanno fatto altro che accrescere la voglia di Zio Fedele di creare eventi e menù sempre più adatti ai vostri desideri ed alle vostre esigenze.

“Vogliamo ringraziare tutte le persone che hanno preferito il nostro bistrot.Un grazie sincero per i sorrisi e complimenti che abbiamo ricevuto. Grazie perchè il vostro entusiasmo ci invoglia a fare sempre del nostro meglio per tutto il 2020”.

Terminate le festività, il bistrot è già proiettato verso una fitta programmazione di eventi di ogni genere: musicali, culturali e, ovviamente, culinari. Come d’abitudine, con l’arrivo imminente del weekend vi presentiamo il programma di questa seconda settimana di gennaio.

VENERDÌ E SABATO

Il weekend inizia all’insegna della musica. Venerdì e sabato dallo Zio si canta e si balla in compagnia di un buon cocktail, degli amici di sempre e, perchè no, di qualche sfiziosità. L’attività del bistrot prende il via a partire dalle 18:00 con l’immancabile aperiZio e prosegue, fino a tarda sera, con dj set pensati appositamente per il vostro divertimento. Molto atteso l’appuntamento di sabato 11 gennaio. Gli amanti della buona musica old school non vorranno più andar via grazie ad un dj set imprevedibile ma sempre pieno di energia.

DOMENICA

Dopo esservi divertiti ‘al buio’, Zio Fedele offre la possibilità ai suoi affezionati clienti di trascorrere fuori casa il pranzo della domenica. Se per tanti, quest’ultimo è sinonimo di casa, tanti altri invece non sanno mai dove o con chi trascorrerlo. Problema risolto dal bistrot di via Zaleuco che, per il mese di gennaio, ha pensato di omaggiare ancor di più la tradizione culinaria italiana. Affianco al classico menù dello Zio vi saranno, di domenica in domenica, delle proposte speciali. Sapori intramontabili che hanno fatto la storia dell’Italia ed hanno conquistato i cittadini di tutto il mondo.

Si parte domenica 12 gennaio con ‘Cacio & pepe’, una ricetta famosissima che farà gola a tantissimi reggini!

INFO & PRENOTAZIONI

3393149207