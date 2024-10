Oriente e Occidente si incontrano: Zio Fedele casa della cultura e della musica internazionale – VIDEO

Il bistrot di via Zaleuco vi conduce in viaggio di suoni, sensazioni e sapori. Pronti ad immergervi nella cultura orientale? Ecco il nuovo evento targato Zio Fedele

Per sapere che lo Zio è un appassionato di musica non ci vuole di certo un genio. Il bistrot di via Zaleuco è diventato famoso tra i reggini proprio per la sua propensione agli eventi a tema musicale, oltre che per le sempre gustose e innovative proposte culinarie.

Dopo il grande successo della seconda edizione dello Zamundo Festival, lo Zio torna ad ospitare la grande musica internazionale, nello specifico quella ‘mediterranea orientale‘. É proprio da qui che prende il nome il nuovo evento.

QUANDO

Un viaggio di suoni e sensazioni che nasce dalle note di Jeriyes Murkus Ballan. L’archeologo, compositore e direttore d’orchestra Palestinese, si trova “di passaggio” dalle sponde dello Stretto. Il grande artista offrirà uno spettacolo di musica araba suonando con il tradizionale liuto libano/siriano “buzuq”, accompagnato dall’archeologo e musicista reggino, Riccardo Consoli che suonerà percussioni, lira e sintetizzatore.

L’appuntamento è per mercoledì 2 ottobre, a partire dalle ore 21:30.

I due musicisti percorreranno il tradizionale repertorio Rahbani con inserimenti di melodie originali attraverso la fusione di due tradizioni musicali diverse: quella occidentale e quella orientale. Durante lo spettacolo, infatti, l’archeologo Consoli parlerà della questione palestinese e racconterà alcuni dettagli relativi alla presenza araba a Reggio Calabria nei secoli del Medioevo. Passaggio che ha lasciato numerose testimonianze nella nostra città e in tutto il territorio metropolitano.

Ancora una volta, Zio Fedele tenta i suoi avventori con un imperdibile viaggio alla riscoperta delle proprie radici in compagnia della saporita cucina, per l’occasione, prevede delle specialità arabe in abbinamento alle ‘classiche’ portate.

