Reggio, Domotek Volley con un solo pensiero: tornare da Palermo con i tre punti

Di seguito il comunicato della Domotek Volley alla vigilia della prossima trasferta di campionato di B.

Il bottino pieno che la Domotek Volley Reggio Calabria ha accumulato nelle prime due partite del campionato di Serie B Nazionale è un carico leggero per la squadra di

coach Antonio Polimeni che, prendendo progressivamente confidenza con una identità ben scolpita, sabato 21 ottobre sposta la bussola in direzione Palermo dove, alle 18, teatro il Palaoreto, sarà ospite della Re Borbone. Un match che, al netto delle frasi fatte, presenta diverse insidie.

I biancazzurri vantano un roster di buon livello ed esperto, ciononostante sono partiti con il freno a mano tirato, sconfitti sul campo della Raffaele Lamezia in un confronto punto a punto nei tre parziali serviti ai calabresi per portare a casa il bersaglio grosso. Più di qualche difficoltà anche nel debutto in casa contro la Volley Bisignano a cui hanno ceduto un set, ottenendo, tuttavia, la posta in palio per intero.

Il viaggio del team reggino, invece, sarà in compagnia delle certezze acquisite, anche in ricezione e nella fase difensiva, durante la sfida di sabato scorso vinta a briglia sciolte contro Paomar Volley Siracusa. Quella nel capoluogo siciliano sarà, comunque, solo la prima delle tre trasferte consecutive, inframezzate da un turno di riposo, che la Domotek Volley Reggio Calabria si troverà ad affrontare, così come imposto da un calendario anomalo. Nulla che desti preoccupazione nello spogliatoio dove regna sovrana una serena fiducia nei propri mezzi e nell’amicizia da parte dei componenti di un gruppo disciplinato subito diventato tale grazie alla disponibilità degli stessi atleti ed alla presenza attenta dello staff tecnico e societario.

Con la mente sgombra da apprensioni, il target cerchiato in rosso in vista della trasferta palermitana è facile da individuare: tre punti da sistemare sul pullman del ritorno a casa. Sarà indispensabile una prestazione di qualità simile a quella offerta nei precedenti incontri: il sestetto siciliano di Nicola Ferro, fin qui titubante, conosce i pregi degli amaranto che avranno, quindi, il ompito di far valere, in ogni frangente della gara, la superiorità dimostrata con evidenza agli albori del torneo.