Reggio, Giornata della Trasparenza alla Camera di Commercio

Domani 5 dicembre alle ore 9.30 si rinnova l’annuale appuntamento con la Giornata della Trasparenza della Camera di commercio di Reggio Calabria: un importante momento per condividere gli obiettivi dell’Ente con tutti gli interlocutori (imprese, associazioni, istituzioni, lavoratori dipendenti, cittadini e portatori di interesse); per presentare alla comunità di riferimento i risultati sull’attività svolta per sostenere e promuovere lo sviluppo di tutti i settori economici; per confrontarsi su idee e proposte operative per la prossima programmazione.

A seguire, a evidenziare in particolare il ruolo della Camera come presidio territoriale a sostegno delle imprese in ottica Impresa 4.0, saranno assegnati i “Premi per l’innovazione 2019” a sei imprese reggine che si sono distinte per aver realizzato iniziative aziendali dal forte contenuto innovativo, anche con riferimento all’adozione e/o all’implementazione di innovazioni e tecnologie digitali in linea con il Piano I4.0.

La finale per l’assegnazione dei premi prevede una sessione di Speed Pitching che deciderà le sei vincitrici tra le tredici imprese finaliste. Ogni impresa avrà a disposizione 3 minuti di tempo per la propria presentazione più 2 minuti per eventuali domande da parte del Comitato Tecnico di valutazione che stilerà la graduatoria secondo criteri legati al grado di innovatività dell’iniziativa, alla coerenza della candidatura rispetto al Piano Impresa 4.0 e al grado di realizzazione del progetto.