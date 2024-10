Camera di Commercio Reggio Calabria, avviso di mobilità per quattro assunzioni

La Camera di Commercio di Reggio Calabria ha pubblicato nei giorni scorsi due avvisi di mobilità volontaria esterna per assumere complessivamente n. 4 dipendenti da destinare ad attività amministrative e promozionali.

Le nuove funzioni attribuite alle Camere di commercio a seguito del processo di riforma che ha interessato il sistema camerale e, al contempo, la progressiva riduzione del personale dovuta ai pensionamenti hanno determinato la necessità di attivare l’iter della mobilità esterna.

Come dichiarato dal Presidente della Camera, Antonino Tramontana:

“L’assunzione di ulteriori unità da affiancare al personale già in servizio ci consentirà non solo di rispondere in maniera ancora più efficace, efficiente e tempestiva alle esigenze degli utenti e delle imprese, ma soprattutto di realizzare azioni ed iniziative ancora più incisive a sostegno della competitività delle imprese e del territorio”.