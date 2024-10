Reggio, cimitero di Condera: furto ai danni di una signora

Nel pomeriggio di ieri, nei pressi del cimitero di Condera, una signora è stata vittima di un furto.

Stando a quanto ci spiega, il ladro avrebbe rotto il finestrino posteriore lato guida per aver accesso all’interno dell’auto per riuscire a portar via la borsa contenente documenti vari e denaro contante.

Mi trovavo al cimitero di Condera. Prima – spiega la signora – sono andata in quello “vecchio”, successivamente nell’andare in quello “nuovo” noto una signora bionda, di corporatura robusta, intenta a guardare l’interno della mia macchina. In quel momento non mi è sembrato opportuno, per quanto strano, andare a chiederle cosa stesse facendo, perchè non avevo immaginato nulla di che e ho attraversato la strada. Quando poi sono uscita dal cimitero “nuovo”, dopo aver preso le chiavi per entrare nell’auto mi sono accorta che il finestrino posteriore lato guida era tutto rotto. Ho guardato all’interno – conclude – e ho notato che mancava la borsa. Dentro c’erano i documenti, denaro contante ed altre carte.