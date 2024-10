Reggio City tour, riprende il suo giro per la città

Lunedì 12 giugno p.v. riprenderà il servizio di trasporto turistico Reggio city tour.

A bordo del bus scoperto sarà possibile visitare, comodamente seduti, le chiese, i monumenti, i palazzi, le piazze e le vie di Reggio Calabria. E si potranno così ascoltare tutte le informazioni e le curiosità sulle bellezze incontrate durante il tragitto, grazie al sistema di audioguida in cinque lingue di cui il bus è munito ad ogni singolo posto.

Una linea che permetterà durante l’estate, al momento con due corse giornaliere (ore 18.30 ed ore 19.30), di scoprire il centro storico di Reggio Calabria, partendo da Piazza Indipendenza per un itinerario che si snoderà attraverso i luoghi d’ interesse più suggestivi ed importanti della città: il Museo Nazionale della Magna Grecia, l’ Arena dello Stretto, le Mura Greche, le Terme Romane, Piazza Garibaldi, Piazza Duomo, Piazza Castello per poi concludersi a Piazza Indipendenza.

Un itinerario archeologico-artistico per chi vuole conoscere la città attraverso i suoi monumenti più noti per prendere spunto, durante il percorso in bus, di cosa approfondire poi in modo autonomo.

I biglietti possono essere comprati a bordo rivolgendosi al personale ATAM al costo intero di € 5,00 per gli adulti e di € 3,00 ridotto (per i bambini da zero a 12 anni).

Infine, come ogni anno, è sempre possibile prenotare il servizio per gruppi contattando l’ Ufficio Gran Turismo di ATAM allo 0965 591724 o, in alternativa, inviando una mail a customer@atam-rc.it o consultando la sezione del sito istituzionale dedicata http://bit.ly/2si41pK

Scoprire Reggio Calabria non è mai stato così divertente. Sali a bordo. Il viaggio comincia.