Reggio, colta da malore perde il controllo dell’auto, muore 52enne

I reggini del centro città, nella tarda mattinata di oggi, giovedì 11 aprile, sono stati testimoni di un grave incidente. Intorno alle ore 12:00, infatti, nei pressi di piazza Indipendenza una donna ha perso il controllo del suo veicolo andando a sbattere contro un palo della luce.

I passanti sono subito accorsi in aiuto della donna, tra loro anche due medici che le hanno praticato un massaggio cardiaco manuale. Sul posto sono intervenuti anche i medici del pronto soccorso. per M.C.L., signora di 52 anni, però non c’è stato nulla da fare.

Il furgoncino su cui viaggiava era privo di altri passeggeri. La causa della perdita dei sensi della signora e del successivo incidente è stato un attacco cardiaco.