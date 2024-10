Reggio, ritorna la comicità estiva di ‘Facce da bronzi’

Dopo il lungo periodo di pausa dovuto al lockdown, ritornano le iniziative estive dell’associazione “Calabria dietro le quinte”, seppur in forma ridotta a causa delle restrizioni Covid-19 imposte dal Governo per la realizzazione degli eventi culturali e di spettacolo e per la mancanza di sostegni economici da parte delle istituzioni, quest’anno non sarà possibile realizzare la ricca e variegata sezione estiva del Festival “Facce da bronzi” che negli ultimi anni ha animato il castello Aragonese di Reggio Calabria e il teatro “Francesco Cilea”.

Per mantenere l’appuntamento estivo con la comicità del Festival “Facce da bronzi” in città, il team di “Calabria dietro le quinte” ha ideato una piccola rassegna comica dal titolo “Cabaret alla Villa” scegliendo per lo svolgimento degli spettacoli una location di particolare valore ambientale e urbano. Due spettacoli di cabaret, inseriti nel ricco programma dell’Estate Reggina 2020 del Comune di Reggio Calabria, che vedranno l’esibizione sul palco della Villa Comunale di comici provenienti da altre regioni italiane e la partecipazione del duo comico reggino “I non ti regoli”. Il 19 agosto alle ore 21 è previsto lo show comico del cabarettista messinese Denny Napoli, vincitore dell’ultima edizione del festival “Facce da bronzi” e artista partecipante alla trasmissione televisiva “Italia’s Got Talent” su La7. Il 20 agosto alle ore 21, invece, tante risate con il comico romano Marco Capretti direttamente dalla trasmissione di Raidue “Made In Sud”. Le iniziative estive dell’associazione prevedono anche due appuntamenti letterari: il 25 Agosto e il 4 Settembre presso la villetta De Nava della Biblioteca comunale.

“Anche se in un periodo molto difficile per il mondo della cultura e dello spettacolo a causa del Covid19, vogliamo provare a tornare alla normalità offrendo alla città alcuni momenti di spensieratezza nel rispetto delle regole per il contenimento del virus – afferma il direttore artistico e presidente dell’associazione Giuseppe Mazzacuva – E’ difficile programmare nel lungo periodo ma cerchiamo di affrontare le sfide di questo periodo anomalo attraverso una programmazione per step che ci consenta di raggiungere le nostre finalità istituzionali, ovvero: promuovere l’arte dello spettacolo e la cultura nelle sue molteplici forme attraverso la valorizzazione dei giovani talenti e la promozione dei siti culturali del nostro territorio. Per ripartire sarà importante il sostegno del pubblico che ci segue da anni e un’attenzione generale da parte delle istituzioni che dovranno sostenere e rilanciare il settore culturale in Calabria”.

Per sostenere le spese di realizzazione della rassegna è previsto un biglietto d’ingresso che potrà essere acquistato presso la Tabaccheria De Carlo sul Corso Garibaldi n. 83.

Per assistere agli spettacoli rispettando la normativa anti-covid è necessaria: la prenotazione obbligatoria con la comunicazione dei nominativi, di eventuali parentele in caso di gruppi e i relativi recapiti telefonici. Per info e prenotazioni: www.festivalfaccedabronzi.it, telefono 340.9100925 – 346.7837916, e-mail calabriadietrolequinte@gmail.com