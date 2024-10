Reggio, il Comitato Corso Sud rinnova l’impegno. Le novità dei Mercatini di Natale tra solidarietà e tradizione

di Domenico Suraci – Anche quest’anno il Comitato Corso Sud rinnova l’impegno, per attrarre i cittadini di Reggio Calabria e non solo nell’area di piazza Garibaldi. Il percorso fruibile dai Mercatini di Natale si è ampliato e diversificato consentendo di effettuare acquisti nell’area di piazza Sant’Agostino, piazza Duomo e di fronte la Villa Comunale.

Ai microfoni di CityNow il Presidente Luciano Simone ha illustrato le migliorie apportate per la riuscita dell’iniziativa: “Siamo alla quarta edizione, con grande dedizione e tanto sforzo l’iniziativa sta andando bene anche quest’anno. Abbiamo dato un segnale importante, cercando di dare un’immagine migliore a piazza Sant’Agostino. Costatiamo che il cittadino è attirato e apprezza l’atmosfera natalizia, registreremo i numeri dello scorso anno alla lunga, visto che l’evento durerà ancora molto”.

CityNow ha voluto ascoltare gli espositori che entusiasti per la grande riuscita dei mercatini hanno illustrato le caratteristiche dei prodotti delle proprie casette. In particolare una rappresentante dei Salumi Borruto ha dichiarato: “Esponiamo tutti i salumi di produzione nostra, è un grande orgoglio essere presenti a quest’evento, offriamo l’assaggio dei nostri prodotti di alta qualità di origine territoriale in particolare di Gallico. Siamo presenti in città e la gente è soddisfatta per ciò che consuma, è uno stimolo per vendere dove il nostro prodotto è presente ovvero in diversi supermercati nella città di Reggio Calabria”.

Dello stesso avviso è Antonella Minniti che dall’interno della sua casetta ci ha spiegato: “Per me è la prima volta, mi ha subito appassionato l’idea è di promuovere l’artigianato, ci vuole molta pazienza per la realizzazione di questi prodotti. Io sono un hobby-sta, la maggior parte sono idee regalo per il Natale, a partire da 5 euro, si può trovare il pensierino giusto. Ha avuto molto successo la casetta viene ritagliata in feltro, con rifiniture in gomma. Abbiamo anche i piccoli presepi nastrini, rigorosamente tutto cucito a mano”.

Spazio anche al volontariato ed alla solidarietà, da sottolineare infatti la presenza della casetta dell’Unicef. La responsabile Maria Stella Costarella, in riferimento alla Pigotta ha dichiarato: “I reggini ne hanno adottate parecchie, con venti euro è possibile assicurare i soldi per i vaccini per salvare la vita di un bambino”.

Dunque a conclusione di questo fantastico percorso il Presidente del Comitato Corso Sud ha ribadito:“Con l’accensione dell’albero di piazza Duomo, accrescerà l’attenzione per l’intero periodo espositivo. Invitiamo tutti i cittadini a visitare i mercatini, abbiamo aziende leader del territorio reggino, la qualità non manca. Ricordo inoltre che a fine anno ci sarà il brindisi sotto l’albero luminoso creato a piazza Garibaldi con Filippo Lo Presti ed Enzo Romeo dell’associazione Deep”.

LA FOTOGALLERY DEI MERCATINI DI NATALE A CURA DI ANTONELLO DIANO