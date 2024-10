Reggio comune plastic free? Falcomatà incontrerà i gestori degli esercizi commerciali

E’ di questa mattina l’ultimo aggiornamento ‘social’ da parte del sindaco Giuseppe Falcomatà, che sulla propria pagina si mostra soddisfatto per la settimana appena trascorsa.

“E’ stata una settimana che ha dato molti motivi di orgoglio per la nostra città a partire dai festeggiamenti del nostro patrono San Giorgio. Sono stati giorni che hanno visto la nostra città protagonista anche nel panorama nazionale grazie all’iniziativa e all’idea organizzata in occasione del 25 aprile. Abbiamo voluto raccontare la storica giornata attraverso alcuni manifesti affissi in città che fanno comprendere l’importanza della conquista delle libertà. Manifesti raffiguranti alcuni divieti di quel periodo come il non poter vedere un film al cinema fanno comprendere quanto sia importante ancora oggi la giornata del 25 aprile. Da domani a Palazzo Alvaro saranno esposte le locandine dei manifesti esposti in piazza Italia nei giorni scorsi”.

Il primo cittadino informa inoltre attraverso il consueto appuntamento un’importante novità.

“A questo proposito mi viene in mente la canzone di Carmen Consoli ‘Non mi posso accontentare di un’amore di plastica’. Bene, noi non ci possiamo accontentare di un mondo di plastica. C’è una direttiva dell’UE che prevede dal 2021 l’eliminazione graduale della plastica dall’utilizzo per prodotti alimentari. Vogliamo essere da esempio come città di Reggio Calabria e credo che non sia sufficiente una semplice ordinanza del sindaco. Vorrei costruire qualcosa dal basso, un’iniziativa sentita e partecipata. Per questo incontrerò i gestori di tutti gli esercizi commerciali insieme alla Camera di Commercio per capire bene come avviare questo esperimento sociale già da quest’estate e rendere i locali del centro storico, ‘plastic free’.