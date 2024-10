Reggio – Consiglio dei Ministri, il Ministro Grillo: “Giornata da incorniciare”

E’ l’ultimo post del Ministro della Salute Giulia Grillo che commenta così la lunga giornata di ieri in riva allo Stretto.

Questa mattina con il Presidente Giuseppe Conte abbiamo fatto visita ai reparti di Pediatria e di Ortopedia dell’Ospedale Bianco-Melacrino-Morelli dove medici, infermieri e operatori sanitari lavorano ogni giorno per offrire le migliori cure possibili ai loro pazienti. Nel pomeriggio poi abbiamo approvato il #DecretoCalabria. Grazie al presidente Conte e ai colleghi ministri, restituiamo dignità alla sanità regionale. Vogliamo che i calabresi non debbano più andare fuori regione per curarsi, ma che possano farlo vicino casa, in ospedali efficienti, amministrati in modo trasparente e senza sprechi. Nonostante le difficoltà dovute ai tagli e al blocco delle assunzioni imposti dal Piano di rientro dal disavanzo, chi ci lavora si impegna al massimo. Ecco perché sono orgogliosa di voi.