Reggio, Versace: ‘Dopo otto mesi di emergenza, non abbiamo ancora un piano Covid’

“Quello che emerge da tutta questa storia che il Governo non ha operato alcun controllo sulle Regioni e le Regioni dal canto loro hanno molte responsabilità e hanno fatto molti errori, ma sotto pandemia il Governo non può stare a guardare chi avrebbe dovuto agire e prevedere che tutto questo sarebbe prima o poi accaduto.” Lo ha affermato Carmelo Versace, il Vicepresidente del Consiglio Comunale di Reggio Calabria.

“A 8 mesi dallo stato di emergenza -dichiara- non abbiamo ancora in piedi un piano Covid, un sistema di trasmissione affidabile dei dati su prevenzione e cura, strutture ospedaliere attrezzate per ospitare più posti in terapia intensiva e nn c’è traccia delle assunzioni del personale medico e paramedico. I numeri di terapie intensive, personale, dpi, tamponi sono sostanzialmente inferiori (-30/50%) a quelli indicati come ottimali a maggio.”