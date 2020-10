L'ASP di Reggio Calabria ha comunicato all'Istituto Piria un caso di positività Coronavirus nel corso della mattinata odierna. L'Azienda Ospedaliera Provinciale ha disposto per i docenti e per i compagni la quarantena preventiva.

Si tratta del secondo caso di Covid-19 rilevato tra i banchi di scuola, dopo quello diagnosticato all'Istituto Scientifico Leonardo da Vinci.