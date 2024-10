Reggio, distrutta Sede Italo Falcomatà: un patrimonio storico è andato perso

Nuovo appuntamento in diretta con il sindaco Giuseppe Falcomatà. Oggi, 24 aprile, il primo cittadino di Reggio Calabria torna ad interagire con il pubblico, annunciando la distruzione della Sede Italo Falcomatà.

“Questa mattina siamo stati avvisati che ignoti si sono introdotti presso la sede della Fondazione Italo Falcomatà, non sappiamo quando, e hanno distrutto e devastato tantissime cose: foto e documenti. Hanno sottratto due computer, hanno imbrattato i muri, sfregiato quadri e targhe. Hanno rubato delle monete, dei premi. Non sappiamo chi è stato, non me la sento di fare ipotesi. C’è stata la DIGOS, la Polizia Scientifica. Non è bello vedere le foto bruciate ed i documenti stracciati. Un patrimonio storico è andato distrutto. Non avete offeso la memoria di mio padre, avete offeso una città. La storia della città, i cittadini di Reggio.”