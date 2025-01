Volley: rabbiosa reazione della Domotek e vittoria meritata

Reazione rabbiosa e caparbia. Dopo l’eliminazione in Coppa sul teraflex di Ortona, è grande la reazione amaranto, giocando con la giusta forza e capacità pallavolistiche. La Domotek si rialza e lo fa alla grande, davanti al pubblico amico. Tanti effettivi in evidenza, una gara dominata mentalmente e tecnicamente che fa volare ancor di più i reggini in classifica. Molto bene la reazione della Spike nel terzo set, mai arrendevole ma non basta. Vince Reggio e s’invola.

Parte molto bene Campobasso (1-3). Il primo vantaggio Domotek (4-3) arriva da un errore di Moretti (4-3).

Molto bene Lazzaretto, si vola verso l’8-4 a firma Laganà. Un ace di Laganà accende il pubblico di casa (11-7). Antonio Picardo per due volte firma il 12-7 e 13-8 (ace per lui).

Tanti errori al servizio per Campobasso (11-10). Il pari arriva con un buon gioco sotto rete di Diaferia. Lazzaretto firma il nuovo vantaggio (12-11).

Stufano protagonista del terzo set e non solo, mentre i molisani pareggiano più volte (13-13). Spike va in vantaggio dopo un punto combattutissimo, con recuperi spettacolari (bravo De Santis). Laganà sale in cattedra (16-14) e firma il 20-16, sembra fatta. Urbanowicz non molla fino alla fine. Laganà realizza il 22-19, poi un errore al servizio dei molisani vale il 23-20. L’esperienza di Laganà regala il match point (24-22). Campobasso però non demorde e si va ai vantaggi (Reggio spreca 3 match point). La Spike ha l’occasione di riaprirla, ma Soncini realizza il punto del pari. Margutti segna il 26-27, poi Soncini pareggia (27-27). Un errore di Urbanowicz vale il nuovo match point, ma lui stesso ristabilisce la parità. Picardo segna il 29-28, ancora pareggio di Urbanowicz. Una schiacciata di Lazzaretto, corretta dal videocheck, manda in auge Reggio, e Stufano, da campione, chiude i conti (31-29).

Il tabellino dell’incontro

Domotek Volley – Energy Time Spike Campobasso 3-0

(25-17, 25-12, 31-29)

(25-17, 25-12, 31-29) Domotek : De Santis, Giuliani, Stufano 6, Galipò, Zappoli, Picardo 2, Lopetrone, Esposito 3, Lamp, Murabito, Pugliatti 2, Laganà 21, Lazzaretto 14.

All. Polimeni (Ass. Vandir Dal Pozzo, Ass. Giglio)

: De Santis, Giuliani, 6, Galipò, Zappoli, 2, Lopetrone, Esposito 3, Lamp, Murabito, Pugliatti 2, 21, 14. All. Polimeni (Ass. Vandir Dal Pozzo, Ass. Giglio) Campobasso: Fabi 4, Giani, Margutti 5, De Nigris, Del Fra 2, D’Amico, Diana, Calitri, Orazi 4, Diaferia 11, Rescifnano, Urbanowicz 8, Moretti 2.

All. Bua

Arbitri: Roberto Guarneri (Messina) e Sergio Pecoraro (Palermo).