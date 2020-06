Reggio, DPI per gli ospedali della provincia: la donazione dell'Ordine farmacisti

Consegnato il materiale sanitario donato dall'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Reggio Calabria agli Ospedali di Polistena e di Locri.

Il Presidente dell'Ordine dei Farmacisti, dr.ssa Daniela Musolino, ed il Vice presidente, dr.ssa Maria Lanzetta, hanno incontrato a Polistena il Direttore Sanitario dott Zuccarelli ed a Locri il Direttore Sanitario dott. Fortugno insieme ai dr. Calabrò, Musolino e Sinopoli, responsabili rispettivamente dell'Unità Subintensiva Respiratoria, dell'Unità di terapia intensiva Cardiologica (UTIC) e della Rianimazione.

Il Presidente Musolino:

"Abbiamo, con queste donazioni, portato a compimento un percorso iniziato a marzo in piena pandemia Covid. Non è stato facile riuscire a soddisfare le richieste dei direttori sanitari in un momento storico in cui reperire il materiale è stata davvero una impresa, ma il Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti ha voluto fortemente realizzare questo progetto a sostegno degli ospedali di Reggio Calabria, Locri e Polistena, che ha permesso la donazione di un sanificatore per ambienti, tamponi, mascherine FFP2, camici monouso e visiere protettive, presidi indispensabili in questo momento di emergenza.

Noi farmacisti, che abbiamo vissuto ogni giorno come una missione, perché il nostro lavoro lo è, consapevoli dei rischi di chi affronta in prima linea emergenze come questa, abbiamo voluto sostenere chi come noi e più di noi era esposto per garantire la migliore assistenza ai degenti e alla comunità. Siamo orgogliosi della sinergia instaurata con le strutture sanitarie reggine consapevoli che Uniti si può fare la differenza e offrire servizi migliori".