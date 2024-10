Reggio, elezioni regionali. Avviso per disponibilità scrutatori

Di seguito la nota del Comune di Reggio Calabria per presentare la domanda di disponibilità di scrutatore:

Si comunica che dal giorno 16 dicembre e fino al 27 dicembre 2019, sarà possibile presentare domanda di disponibilità di scrutatore per le elezioni Regionali del 26 Gennaio 2020, per tutti coloro che sono iscritti al relativo Albo.

Il modello di domanda allegato e scaricabile nella sezione Link di questa pagina, deve essere compilato in ogni sua parte e recapitato presso il Servizio Elettorale, sito in via Torrione prol. 2/n, nei seguenti orari : 8,30 – 12,30 e 15,00 – 16,30 oppure essere trasmesso entro la data del 27 dicembre 2019, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

– elettorale@comune.reggio-calabria.it

– elettorale@pec.reggiocal.it

SCARICA QUI L’ISTANZA PER LA NOMINA