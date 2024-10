Elezioni regionali in Calabria: tutte le info utili per Reggio

Quando si vota, operazioni di scrutinio, ecco tutte le info utili per gli elettori di Reggio Calabria

QUANDO SI VOTA

Domenica 26 gennaio 2020, dalle ore 7.00 alle ore 23.00, si svolgeranno le operazioni di voto per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria.

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Le operazioni di scrutinio dei voti avranno inizio a partire dalle ore 23.00 di domenica 26 gennaio, subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e l’accertamento del numero dei votanti.

CORPO ELETTORALE

Le elezioni regionali interesseranno, nell’intera provincia di Reggio Calabria, un corpo elettorale complessivo di 508.088 elettori, di cui 245.390 di sesso maschile c 282.698 di sesso femminile.

Gli elettori nel Comune capoluogo sono 146.831, di cui 69.485 maschi e 77.346 femmine. Le sezioni elettorali complessive che saranno istituite nella Provincia sono 699; nel Comune capoluogo sono 218.

TESSERA ELETTORALE

Si ricorda che gli elettori, per poter esercitare il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione nelle cui liste risultano iscritti, dovranno esibire, oltre ad un documento di riconoscimento valido, la tessera elettorale personale a

carattere permanente, che ha sostituito il certificato elettorale.

AI fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli uffici comunali, saranno aperti anche venerdì 24 e sabato 25 gennaio 2020, dalle ore 9 alle ore 18, e domenica 26 gennaio per tutta la durata

delle operazioni di voto (dalle ore 7 alle ore 23).

Gli elettori sono invitati a verificare sin d’ora di essere in possesso della tessera elettorale e che sulla stessa non risultino esauriti gli spazi per la certificazione dell’esercizio del diritto di voto; ciò al fine di richiedere, ove

necessario, il rilascio del duplicato al più presto, evitando di concentrare tali richieste nel giorno della votazione.