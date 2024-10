Reggio, emergenza rifiuti. Al rione Marconi torna la ‘normalità’

Sommersi tra i rifiuti, ancora in bella vista, numerose lastre di amianto

Rientro alla normalità. O quasi. Dalle prime ore di questa mattina, a seguito delle numerose segnalazioni, i dipendenti dell’AVR sono al lavoro per un intervento straordinario di pulizia delle strade del rione Marconi.

Avevamo già raccontato l’emergenza rifiuti in cui versa Reggio Calabria, (non solo il rione Marconi), nella mattinata di ieri, attraverso diversi articoli tra cui un breve resoconto con tanto di foto che testimoniava lo stato di degrado, abbandono e incuria di uno dei quartieri più popolati della città. Il rione Marconi appunto.

Sommersi tra i rifiuti, ancora in bella vista, numerose lastre di amianto. Gli addetti ai lavori hanno ripulito l’area circostante lasciando però il materiale pericoloso che, al momento non è possibile smaltire. Per questo tipo di materiali è necessario infatti l’intervento di aziende specializzate.

Ad oggi dunque la situazione sembra essere rientrata alla ‘normalità’. Merito dunque agli operatori e all’AVR che lavorano quotidianamente per i cittadini (anche per i più incivili).

La scommessa adesso è capire in quanto tempo tornerà il caos dei rifiuti. L’emergenza rifiuti non è destinata a finire, almeno nel breve termine. Si attende una soluzione immediata da parte delle istituzioni e comportamenti più civili da parte dei residenti.