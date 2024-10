A Reggio evento sui Cantieri dell’imprenditorialità e beni comuni confiscati

Si terrà domani, 23 ottobre alle ore 18,00 presso l’Urban Center di Reggio Calabria la presentazione dell’iniziativa pubblica ” Cantieri dell’imprenditorialità sociale su beni comuni e confiscati”, in relazione all’avvio di percorsi di innovazione sociale previsti dal Piano Operativo del PON Metro della Città di Reggio Calabria, inseriti in un più ampio disegno strategico di valorizzazione delle strutture e dei beni confiscati e abbandonati per il rafforzamento dell’economia sociale e l’attivazione di processi di rigenerazione urbana.

Saranno presenti : Il sindaco Giuseppe Falcomatà e la consigliera delegata ai beni comuni e confiscati Nancy Iachino.

Sono previsti gli interventi di: Giuseppe Marino, assessore alle Politiche Comunitarie e Pon Metro, Lucia Nucera assessore alle Politiche Sociali, il dott. Carmine Gelonese per l’assistenza tecnica del correlato avviso pubblico di prossima scadenza.

Modera l’avv. Giuseppe Marino coordinatore Libera Reggio Calabria.