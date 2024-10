Reggio, Falcomatà: ‘Apriamo i nostri cuori alla speranza’

Buona domenica delle palme reggini!

Inizia così il post del Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, pubblicato sulla propria pagina Facebook.

Quello che di sicuro dobbiamo aprire in questo momento sono i nostri cuori. Aprirli alla fiducia e alla speranza che presto tutto questo finirà e torneremo finalmente ad abbracciarci

In questo periodo di quarantena, anche se gli impegni non mancano e le giornate sono piene di emergenze e sembrano infinite, ho ritrovato anche il tempo e riscoperto il piacere della lettura.

Nel romanzo “La misura del tempo” di Gianrico Carofiglio (a proposito: grazie, l’avvocato Guerrieri ci mancava tanto) c’è una parte che mi ha ricordato molto questa situazione. In particolare l’importanza di decidere, di affidarsi agli esperti, di non dare nulla per scontato e soprattuto sapere che le decisioni che prendiamo hanno riflessi sulle persone e che è normale che alcune di queste decisioni vengano percepite come ingiuste. L’importante, però, è sempre prenderle per il bene comune.

Ecco il brano:

“…quando si prendono decisioni che coinvolgono interessi rilevanti…bisogna verificare le informazioni; cioè non dare nulla per scontato. Dare scontate cose che non lo sono produce ragionamenti scorretti.

Quando non si hanno gli strumenti sufficienti per valutare una specifica situazione bisogna ricorrere a esperti disinteressati.

Bisogna osservare una situazione prendendo in esame i punti di vista di tutte le persone coinvolte. Se diamo ragione a qualcuno, a qualcun altro dovremo dare torto. Occorre dunque essere consapevoli del fatto che anche la migliore decisione verrà percepita in buona fede da qualcuno come ingiusta”.