Reggio, Falcomatà: “Dopo quasi un secolo ritornano regata velica e gara podistica in onore della Madonna’

Proseguono gli eventi del ricco programma allestito dall’amministrazione di Reggio Calabria in occasione delle Feste Mariane, e dai propri canali social il sindaco Giuseppe Facolmatà saluta i concittadini ricordando alcune delle attività previste durante la giornata odierna.

Afferma Falcomatà:

“E dopo quasi un secolo ritornano la tradizionale regata velica e la gara podistica in onore della Madonna della Consolazione. Altre due perle nello scrigno dei tesori della nostra estate, realizzate in questo caso insieme al Coni, alla Federazione Italiana Vela e alla Federazione Italiana di Atletica Leggera che ringrazio per aver accolto il nostro invito”.