Reggio, Falcomatà: ‘Lasciamo la politica fuori dalla sanità’

Si è tenuto nel pomeriggio odierno, presso l’Auditorium Calipari di Reggio Calabria, il convegno dal titolo “Sanità pubblica e privata: due facce della stessa medaglia”. Il convegno ha avuto come “must” la positività della sanità calabrese.

Ai microfoni di CityNow è intervenuto il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà.

“Oggi -afferma- è un momento d’orgoglio per l’Istituto De Blasi per l’arrivo di due strumenti di alta tecnologia che risultano essere eccellenze in Italia, cosi come anche un orgoglio per la Città Metropolitana e per la Calabria intera.”