Reggio, festa dai mille colori per l’inaugurazione del “Carducci – V.Da Feltre” con Giovanni Malagò

Un cielo azzurro e limpido riflette lo stato d’animo di tutto l’I.C. “Carducci – V. da Feltre” di Reggio Calabria in una giornata importante e rappresentativa per la scuola che si è preparata dall’inizio dell’anno scolastico all’evento. Si tratta dell’inaugurazione dell’a. s. 2018/19 che si è svolta alla presenza del Presidente Nazionale del CONI, Giovanni Malagò.

Tutti gli allievi della scuola Primaria e Secondaria di I grado, insieme ai bimbi più grandi della scuola d’Infanzia hanno partecipato presso gli spazi aperti della Villetta UNICEF dirimpetto l’Istituto. Una larga fascia blu e bianca, colori della divisa scolastica della scuola, che ha inondato la piazza e tra canti, colori e danze: alunni, famiglie, personale scolastico, autorità civili e chi vive in questo territorio.

La manifestazione ha avuto inizio con l’arrivo della Dirigente Lilly Manganaro che ha accompagnato l’ospite d’onore, Giovanni Malagò. Un’emozione forte tra numerosissimi presenti che hanno affollato la villetta Unicef, che hanno accompagnato l’avvio della festa con un lungo e accogliente applauso.

Ad interrompere il calore dei presenti, il saluto del Dirigente scolastico, prof.ssa Rina Pasqualina Manganaro, organizzatrice e regista di tutto. Le sue parole sono state destinate ad alunni, personale scolastico, autorità civili e comunicano un messaggio di passione, speranza e voglia di costruire un futuro da cittadini consapevoli e responsabili.

Hanno preso parte all’inaugurazione l’intero corso a indirizzo sportivo dell’I.C. “Carducci – V. da Feltre”, gli alunni delle classi a indirizzo sportivo del Liceo Scientifico “L. d a Vinci”, accompagnate dal Dirigente prof.ssa Giusy Princi, e gli studenti dello stesso indirizzo del Liceo Scientifico “A. Volta” diretto dalla Dirigente Palazzolo.

Non è stata solo l’inaugurazione dell’anno scolastico alla “Carudcci- V. da Feltre” ma un evento decisamente emblematico.

Docenti strumentisti hanno guidato il coro dei ragazzi per allietare la mattinata; la scuola di danza VIRTUS si è esibita attraverso gli alunni dell’Istituto che vi fanno parte e questa rappresentazione ha offerto la reale immagine di una scuola “DI MILLE COLORI”!

Una scuola dalle mille sfaccettature, creativa e funzionale; una scuola aperta ad ogni innovatività e ad ogni forma di apertura prospettata verso la migliore crescita formativa degli alunni.

Durante la manifestazione è stato proclamato il Minisindaco della scuola, eletto dagli alunni dell’Istituto a conclusione dello svolgimento del Progetto CCR Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Dopo il passaggio di fascia dall’ex minisindaco al nuovo, avvenuto attraverso l’assessore alla Pubblica Istruzione Dirigente Anna Nucera, il Presidente Giovanni Malagò ha preso la parola per condividere con tutti i presenti le sue spontanee riflessioni.

“Non ho mai preso parte ad una manifestazione così bella, colorata, gioiosa e portatrice di speranza e sono davvero felice ed emozionato di ritrovarmi qui oggi”: parole che ribadiscono l’importanza della difesa del diritto allo sport per tutti per promuovere sani stili di vita per il benessere ed il corretto sviluppo dei ragazzi a favore della diffusione di valori educativi come lo spirito di gruppo, l’inclusione sociale e la valorizzazione delle differenze.

La visione d’insieme è stata quella di uno spettacolo bello, di un’orchestra che si è esibita in piena armonia e costruttivamente. Una scuola, il “Carducci-V. da Feltre” che si adoepra ponendosi traguardi formativi sempre più alti. Al centro di tutto sempre e solo gli allievi e con loro ci si mette in cammino verso il nuovo anno scolastico in un clima di collaborazione reciproca ed interattiva che, unica, può garantire l’edificazione di una società concretamente civile.