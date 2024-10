Reggio, Feste Mariane, ancora un altro no per il progetto (gratuito) del Comitato Corso Sud

Di seguito la nota del Comitato Corso Sud:

“E’ con profondo rammarico che comunichiamo alla città la mancata approvazione da parte del Comune del nostro progetto “Cultura Popolare” che si sarebbe dovuto tenere all’interno della Villa Comunale di Reggio dal 9 al 12 settembre in piene feste mariane; iniziativa è bene precisare, già inserita nel calendario dell’Estate Reggina 2017.

Una quattro giorni, i cui costi erano a carico totale del Comitato, che prevedeva la presenza di iniziative culturali, ludiche, ricreative e gastronomiche, nell’ottica della valorizzazione dell’area Sud del Corso Garibaldi. Nonostante le rassicurazioni avute lo scorso mese di maggio dal primo cittadino, purtroppo oggi, dobbiamo constatare che il progetto, così come lo avevamo sviluppato non è stato approvato.

Poco importa al Comitato se le problematiche sono di natura tecnica o politica, poco importa se è una questione burocratica o meno, sta di fatto che lo scorso 24 agosto, a programma completato, programma al quale abbiamo lavorando dai primi giorni di giugno, abbiamo saputo che per così come lo avevamo impostato, era impossibile, secondo i criteri del Comune, realizzarlo.

E’ bene precisare che il Comitato Corso Sud non è organizzatore di eventi e spettacoli, ma si serve degli stessi (pagati con fondi privati) per valorizzare un’area per troppo tempo abbandonata, basti pensare ad esempio al tratto iniziale di Corso Garibaldi ancora da inaugurare. Siamo profondamente delusi, mesi di contatti, appuntamenti, rassicurazioni (poi vane) con burocrati, consiglierei delegati dal Sindaco, impegni presi con vari promoter, aziende del Comitato che avevano già investito somme per acquisto di materiale ed attrezzature.

Tutto ciò è stato vano. Siamo sempre stati collaborativi con gli enti, nell’ottica nostra che prima viene la valorizzazione del territorio, poi altro. Lo scorso mese di luglio, infatti, durante la manifestazione “Luce sugli scavi” a Piazza Garibaldi avevamo avanzato altre idee per rendere fruibili l’area in questione. Anche qui silenzi.

Oltre la delusione per la bocciatura dell’evento, registriamo superficialità e poca attenzione verso chi non ha mai chiesto risorse pubbliche, anzi autotassandosi ha sempre contribuito allo sviluppo di una parte centrale della città. Ci sarebbe piaciuto ospitare alla Villa Comunale dal 9 al 12 settembre (e con tutti gli artisti, che ringraziamo per la disponibilità e sensibilità, gli accordi erano già stati definiti) Pasquale Caprì con il gruppo dei “Non ti regoli” e “Le Divas”, presentare il libro sui moti di Reggio del ’70 edito dalla Citta del Sole e scritto da Michelangelo Di Stefano, assistere ai balli latini americani grazie alla scuola “Progetto Salsa”, assistere al concerto di Cosimo Papandrea, e la serata conclusiva, allo spettacolo di cabaret di Santo Palumbo ed il concerto del gruppo etnico dei “I Namastè”. Ed alla fine, così come nostro costume ed a spese nostre avremmo ripulito la Villa Comunale, che oggi a dire il vero è poco fruibile.

Tutto ciò però non sarà possibile, nè siamo disponibili a modifiche progettuali parziali che vanificherebbero sforzi e perderebbero di vista la reale mission del Comitato.”