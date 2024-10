A Reggio la II edizione del festival di narrazione “Raccontami un castello”

Ritorna “Raccontami un Castello”, festival di narrazione rivolto a bambini, ragazzi e adulti a cura de “La Biblioteca dei Ragazzi”.

In programma per la II edizione spettacoli, laboratori, letture, mostre, visite guidate. Tra gli ospiti: Roberto Anglisani, Carlo Gallo, Beatrice Masini, Nati per Leggere, SpazioTeatro, Circolo del Cinema Cesare Zavattini.

CONFERENZA STAMPA

La conferenza stampa, che si terrà esclusivamente online in una visione innovativa e a portata di ogni esigenza, esporrà in dettaglio la programmazione della stagione che annuncia spettacoli di elevata qualità artistica.

Sarà presente Anna Calarco, direttrice artistica del festival.

La diretta web potrà essere seguita venerdì 8 marzo 2019 ore 19:45 su facebook dalla pagina di La Biblioteca dei Ragazzi.