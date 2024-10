Reggio, follia sulla SS106: un morto e un ferito. Scientifica sul posto

Reggio Calabria, ancora da accertare nei dettagli quanto accaduto dopo la notte di follia in un distributore di carburanti sulla Statale 106 jonica. Un morto e un ferito, fortunatamente non in modo grave, il bilancio.

Leggi anche

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia scientifica e gli investigatori della squadra mobile, diretti da Alfonso Iadevaia. Il presunto investitore, un italiano già noto alle forze dell’ordine, è invece fuggito ed è attualmente ricercato.

Leggi anche

Ancora incerta finora la dinamica dell’omicidio, che sembrerebbe scaturito da una furibonda lite tra i due e una terza persona, un reggino, che avrebbe utilizzato un automezzo pesante per travolgere e uccidere le due persone con le quali aveva litigato, per poi far perdere le sue tracce.