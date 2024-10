Reggio – Furto in Radioterapia, l’Ordine dei Medici: ‘Atto criminale contro la città’

L’Ordine dei Medici esprime il suo forte sdegno verso un gesto che colpisce in maniera diretta non soltanto l’Ospedale ma soprattutto la città

L’Ordine dei Medici di Reggio Calabria e provincia condanna il vile atto criminale riguardo il furto, avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì scorso all’interno del bunker della Divisione di Radioterapia dell’Azienda ospedaliera reggina, di un monitor e di una workstation, una sorta di computer centrale che alimenta e riscalda l’acceleratore lineare, fondamentale per poter eseguire i trattamenti radioterapici ai tanti pazienti oncologici che quotidianamente si recano in ospedale per usufruire di tali prestazioni salvavita.

Fortunatamente, grazie alla abnegazione dei medici, infermieri, tecnici, fisici e di tutto il personale che si spende quotidianamente con sacrifici enormi, si è riusciti a ripristinare il tutto in meno di un’ora il danno che poteva essere ben più grave se il furto fosse stato diretto verso altre tecnologie ancor più delicate.

L’Ordine dei Medici esprime il suo forte sdegno verso un gesto che colpisce in maniera diretta non soltanto l’Ospedale ma soprattutto la città, dal momento che l’alta tecnologia radioterapica presente all’interno dell’Azienda ospedaliera permette a centinaia di pazienti, molti provenienti ogni giorno anche dalla provincia, le cure più appropriate per le diverse patologie oncologiche. C’è da aggiungere che nessun dato sensibile era presente all’interno del computer sottratto e l’Ordine dei Medici spera che le Forze di Polizia facciano al più presto piena luce su questo episodio davvero inquietante.