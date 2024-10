A Reggio gli eventi di ‘CalabriaInCampus’

Lunedì 6 agosto, alle ore 11, a Reggio Calabria, presso la Fondazione Antonino Scopelliti in via Capobianco, 4, si presenteranno gli eventi di CalabriaInCampus, una tre giorni di appuntamenti, dal 7 al 9 agosto, promossi in occasione della commemorazione della morte del Giudice Scopelliti. Saranno presenti: Rosanna Scopelliti, Presidente della Fondazione Antonino Scopelliti; Giuseppe Falcomatà, Sindaco Metropolitano di Reggio Calabria; Giovanni Siclari, Sindaco di Villa San Giovanni; Sandro Repaci, Sindaco di Campo Calabro.