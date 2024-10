Reggio, gli ‘Instabili’ presentano lo spettacolo di beneficenza ‘Sarà perchè ci amiamo’

Mercoledì 5 febbraio alle ore 21:00 si terrà al Cine Teatro Odeon di Reggio Calabria lo spettacolo di beneficenza ‘Sarà perchè ci amiamo’.

La Compagnia teatrale ‘Gli instabili’ presenta la brillante commedia in due atti. Gli attori provengono da varie compagnie teatrali (nel cast anche tre medici). Si tratta di una rivisitazione di una commedia scritta da S. Sottile tratta dal testo “E’ colpa mia se piaccio alle donne?” con il riadattamento e la regia di Caterina Rescigno.

Due famiglie nevrotiche in crisi con i mariti vivono storie sentimentali parallele. In una festa organizzata dalla psicologa dove tutti sono stati o sono ancora in cura, si scoprono tante verità nascoste.