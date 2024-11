Reggio Gospel Day’, Sabato 29 marzo Sherrita Duran in concerto.

Il Reggio Gospel Day, organizzato dall’Associazione Culturale Corona Chorus, è l’evento Gospel più atteso in Calabria da tutti gli appassionati di questo genere musicale.La manifestazione, giunta alla settima edizione, si terrà al Teatro Politeama Siracusa di Reggio Calabria Sabato 29 marzo 2014 e avrà una madrina di fama internazionale, Sherrita Duran, cantante di origine Californiana tra le voci più calde del panorama Gospel italiano.Il Teatro Politeama Siracusa sarà la location ideale per il Reggio Gospel Day, il cui programma si articola in due momenti distinti, per una giornata confronto, studio e condivisione, all’insegna della musica e dello spettacolo.Al mattino, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, si svolgerà uno Stage dal titolo “WHY WE SING” (Perché cantiamo), completamente gratuito, destinato agli studenti delle scuole superiori, ai cori, ai cantanti e a tutti coloro che vogliono approfondire le loro conoscenze sulla storia della musica AfroAmericana (Gospel, Jazz, Blues e Spirituals) e su questo avvincente genere musicale.La sera, alle ore 20.30, l’attesissimo Concerto Gospel, un’esperienza musicale ricca di energia in grado di creare un coinvolgimento totale con il pubblico.La cantante Sherrita Duran e Corona Chorus diretto dal M° Francesca Ferrara, proporranno alcuni dei brani più popolari, oltre ad alcuni grandi classici del gospel contemporaneo. Ingresso € 15,00 – info 3282135878 – 3351915203 Prevendita Ciao Ciao Abbigliamento – Rock’n’Goal, Bar Le Parc – www.coronachorus.itFondato nel 1998, il Corona Chorus è un coro gospel e spirituals di Reggio Calabria composto da 18 elementi accomunati dalla forte passione per questo genere musicale ricco di spirito e fede.Ha al suo attivo numerosi concerti ed ha partecipato a varie rassegne corali di grande prestigio, unendo le proprie voci a quelle di artisti di fama internazionale come Cheryl Porter, Sherrita Duran e TichinaVaughn.Fa parte dell’Italian Gospel Choir (Nazionale Italiana del Gospel), con il quale si è esibito nel 2012 in un grande concerto tenutosi all’auditorium Ranieri III di Montecarlo, evento organizzato dall’Ambasciata Italiana che segnava l’apertura della celebrazione del Mese della Cultura Italiana presso in Principato di Monaco.Anche quest’anno in occasione del “Reggio Gospel Day”, l’Associazione Culturale “Corona Chorus” organizza un seminario gratuito sulla musica GOSPEL aperto alle Scuole superiori di II grado e dal titolo:”WHY WE SING” (Perché cantiamo).Il WORKSHOP, che si terrà dalle ore 10.00 alle 12.00 di Sabato 29 Marzo p.v. presso il Teatro Politeama Siracusa di Reggio Calabria, avrà in Sherrita Duran una docente di fama internazionale.· The TruthAbout Gospel/La verità sul Gospel;· Storia ed origini del Gospel Afro-Americano, gli Spirituals;· Elementi del Gospel: esempi del Gospel tradizionale e Gospel Contemporaneo· Esercizi pratici : Vocal warm-up/Riscaldamento vocale;· Spiegazione della tecnica vocale, in maniera semplice anche per chi non canta· American English and pronunciation/Affrontando l’inglese Americano e la pronuncia;· Words and meaning/Il testo e significato della canzone;· Interpretation/Interpretazione;· Beyond technique/ Oltre la tecnica;· Transmittingyourheart to the public/trasmettendo il tuo cuore al pubblico· Let’s Sing! (Cantiamo!)· Gli allievi formeranno un coro Gospel ed eseguiranno un brano che gli verrà proposto mettendo in pratica quello che hanno ascoltato precedentemente.