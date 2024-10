Reggio, il gran finale degli eventi sotto l’albero

Se avessimo dovuto spiegare il senso più profondo del nostro claim “la Calabria buona si muove” non saremmo riusciti a farlo bene come tutte le persone che in questo mese hanno animato, in vario modo, piazza Duomo a Reggio Calabria». Carmelo Basile, Presidente del CdA di Fattoria della Piana, commenta così l’esperienza di condivisione che si sta per chiudere, insieme alle festività natalizie. E prosegue:

«È stato un crescendo contiuo, dalla volontà di offrire alla città l’albero di luci alla perfetta intesa con il Comitato Corso Sud e alla costruzione di eventi nell’evento dei mercatini natalizi. Ringrazio tutti, a partire dal gruppo di fattoria, passando per gli artisti che hanno allietato i nostri pomeriggi in piazza Duomo: penso all’Associazione Zampognari di Cardeto, ai Kassoumaye 2 di Ousmane Bodian, ai Claps di Claudia Vadalà, all’Hen Dancer Center. E agli Aliunde, che sentiremo sabato.

Oltre che agli artisti della Gurfata, di cui godremo presto. Ma la vera sorpresa è stata la risposta delle migliaia di persone che hanno inteso perfettamente il senso del nostro sforzo di costruire qualcosa di buono per Reggio Calabria e continuano a ringraziarci per ciò che abbiamo fatto. Lo abbiamo fatto con il cuore, con gioia e con piacere. E continueremo a farlo anche adesso che questa esperienza sta volgendo al termine. Grazie a ciascuno di voi. A partire dagli eventi dedicati ai bambini, che abbiamo rimandato a causa delle proibitive previsioni meteo».

L’appuntamento di chiusura e di bilancio finale di questo mese, iniziato il 6 dicembre con l’inaugurazione dell’albero e dei mercatini, è per sabato 7 gennaio, alle 19, in piazza Duomo a Reggio Calabria. In caso di pioggia l’evento si sposterà sotto i portici di piazza Duomo, lato Nord, davanti al Mia Mamma Mia, con cui già è stato condiviso il Capodanno.

Prima del gran concerto finale, i saluti di Carmelo Basile e di Luciano Simone, Presidente del Comitato Corso Sud, precederanno la consegna dei premi dell’iniziativa “un selfie ti porta in Fattoria”: le foto intorno, dentro e sotto l’albero, una delle quali è finita sul Tg2, in questo mese sono diventate virali sul social più utilizzato, Facebook. Siamo alle battute finali, contese da 5 scatti che hanno superato i 600 like ciascuno (il primo posto al momento è di uno scatto con più di 1.200 like). I primi tre potranno portare a casa, oltre al ricordo di questa condivisione natalizia, un buono pasto da consumare alla Masseria di Candidoni: per 6 persone al primo, 4 al secondo e 2 al terzo.

Anche questa è la Calabria buona che si muove. E che continuerà a muoversi con il grande concerto degli Aliunde: Valentina Balistreri e Claudio Altimari saranno accompagnati dal basso elettrico di Davide Beatino e dalla batteria di Tonino Labate. Per il nostro arrivederci ai prossimi eventi di condivisione.