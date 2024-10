Reggio, i Carabinieri passano al setaccio la città. Arrestato 39enne reggino in zona Modena

Ieri mattina, i carabinieri della stazione di Reggio Calabria-Rione Modena hanno arrestato in flagranza di reato un 39ennereggino, celibe, operaio metalmeccanico, incensurato, accusato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

In particolare i carabinieri, nel corso dei molteplici servizi che il comando compagnia di Reggio Calabria sta attuando al fine di contrastare lo spaccio di droga in città, hanno rinvenuto a seguito di una perquisizione domiciliare a casa dell’uomo, nascosta tra i vestiti dell’armadio della camera da letto, un involucro in plastica contenente quasi 100 grammi di marijuana, nonché un bilancino di precisione, altro materiale utile al confezionamento della droga e qualche centinaio di euro.