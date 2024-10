Reggio, il Festival dell’arte Madonnara fa il pieno a piazza Duomo

Ha riscosso un grande successo anche il Festival dell’arte dei Madonnari che, da sabato scorso, ha impreziosito piazza Duomo con la realizzazione e l’esposizione di fantastiche opere ispirate alla tradizione reggina ed alla Festa in onore della Madonna della Consolazione.

Un commento carico d’orgoglio è giunto dal sindaco Giuseppe Falcomatà che insieme all’Esecutivo comunale ha lanciato quest’anno l’iniziativa cui hanno aderito gli artisti.

«Operazione riuscita – ha affermato il sindaco – che meraviglia i capolavori degli artisti provenienti da tutto il mondo. Un sincero ringraziamento va ad ognuno di loro, per aver lavorato senza sosta, lottando anche contro la pioggia, per completare queste splendide opere d’arte ispirati dal clima delle festività mariane e dall’affetto di reggini e turisti che hanno molto apprezzato la loro arte».

«Estremamente soddisfatta» si è detta anche l’assessora comunale alle Attività produttive, Marisa Lanucara, «non solo per la buona riuscita dell’iniziativa, nonostante i giorni di forte pioggia, ma soprattutto per la risposta positiva ad un bando sul quale l’amministrazione ed il settore hanno creduto molto».

«I cittadini – ha spiegato la delegata di giunta – hanno apprezzato i lavori proposti da artisti provenienti da tutto il mondo, professionisti di livello e qualità elevati ed in grado di operare in ogni condizione meteorologica. Quando non si è riusciti a disegnare sul manto stradale, infatti, lo si è fatto su pannelli che resteranno nella disponibilità della città».

Un plauso, dunque, è andato ai numerosi madonnari coinvolti: all’argentina Sandra Marcela Abdolhay, a Morena Cannizzaro di Napoli, a Francesca D’Agostino di Taurianova, a Renè Linares di Pontcitlan Jalisco in Messico, alla reggina Immacolata Melito, a Medmarte Odv Ambra Miglioranzi di Venezia, a Milivoj Kostic di Valjevo in Serbia, a Carmine Pistone di Aversa, a Luigi Palamara di Roccaforte del Greco, alle napoletane Assunta e Ylenia Rongo, ad Alessia Russano di Vico Equense, a Nomei Saltalamacchia di Frattamaggiore, a Jospeh Troia di Bologna ed a Gennaro Troia di Napoli, ad Antonio Viscardi di Cosenza e ad Ornella Zaffanelli di Vescovato in provincia di Cremona.