Tutto pronto per ‘Reggio in bici’. Abbonamenti e costi di utilizzo del bike sharing

Tutte le tariffe per poter usufruire del nuovo modo di muoversi in città

E’ tutto pronto per il nuovo servizio in città che permetterà all’utente con dei pacchetti acquistabili anche online di utilizzare il mezzo a due ruote ecologico e pratico per spostarsi in città. Vi vogliamo proporre il tariffario. CityNow seguirà la presentazione del 14 giugno oltre all’andamento dello stesso utile modo innovativo di muoversi.

– ABBONAMENTO ANNUALE su tessera, acquistabile online su www.bicincitta.com

35 €, comprensivi di € 5 di prima ricarica

Assicurazione RCT facoltativa ad € 5

Contributo per spedizione tessera: € 3

Tariffe per ogni noleggio:

prima mezz’ora: gratuita

ogni mezz’ora successiva: 0.50€/h

– ABBONAMENTO ANNUALE “MOBILE”, acquistabile ed utilizzabile solo sull’app Bicincitta`

35 €, comprensivi di € 5 di prima ricarica

assicurazione RCT facoltativa ad € 5

Tariffe per ogni noleggio:

prima mezz’ora: gratuita

ogni mezz’ora successiva: 0.50€/h

– ONE DAY “MOBILE”, acquistabile ed utilizzabile solo sull’app Bicincitta`

8 € – valido 24 ore dall’acquisto

comprende massimo 4 ore di utilizzo bici, anche non consecutive

– TWO DAYS “MOBILE”, acquistabile ed utilizzabile solo sull’app Bicincitta`

13 € – valido 48 ore dall’acquisto

comprende massimo 8 ore di utilizzo bici, anche non consecutive

Maggiori info sul sito: www.reggioinbici.it

