Reggio in festa, il divertimento è scontato. Una giornata al centro tra giochi, divertimento e convenienza

È sabato. Si esce!

Non solo, per oggi c’è un motivo in più, anzi più di un motivo!

Alla tradizionale giornata di apertura degli sconti, la città di Reggio Calabria ha pensato di dare un ulteriore stimolo, programmando nel proprio centro storico una serie di eventi dedicati a piccoli e grandi, per rendere ancora più lieto questo primo fine settimana del 2020.

A partire dalle undici del mattino, un buon numero di animatori di strada, trampolieri, mascotte, ballerini, trucca bimbi ed altre attrazioni allieteranno il passeggio sul Corso Garibaldi, dal Museo a piazza Garibaldi. Una iniziativa utile per rendere più piacevole il passeggio in centro città, ma anche un modo per fare incontrare i commercianti e la città e favorire l’afflusso nel centro storico in occasione dei saldi, alla ricerca di quei prodotti da acquistare a prezzi più convenienti.

Nel pomeriggio, a partire dalle 18.00, il clou sul Corso Garibaldi: fino alle 24 un pomeriggio pensato in allegria con eventi, musica, oltre cinquanta artisti di strada, a cui si aggiungeranno trampolieri, lo spettacolo delle bolle di sapone giganti e tanto zucchero filato per i più piccoli! E poi, una divertente street band attraverserà tutto il corso, da nord a sud, e il gran finale, con il concerto in Piazza Duomo del percussionista per eccellenza, Tony Esposito.

«È una iniziativa nata in pochi giorni, su sollecitazione dell’amministrazione comunale. Certamente non c’è la pretesa di risolvere i problemi della città o dei commercianti che sono molto più ampi e complessi e meritano altri tavoli di concertazione e discussione, ma crediamo che questa iniziativa, frutto della sinergia tra Amministrazione Comunale, Città Metropolitana, Confesercenti, Unci e Corso Sud possa rappresentare un segnale importante per rilanciare quello che tanti anni fa, per primi, abbiamo definito il “Centro Commerciale Naturale” della nostra città, da valorizzare, sostenere, promuovere. È sotto gli occhi di tutti che, laddove un negozio chiude, è l’intero territorio che si impoverisce, e noi vogliamo fare di tutto per evitare che questo avvenga».

Così ha presentato l’iniziativa il presidente Confesercenti reggina, Claudio Aloisio, supportato da Lidia Chiriatti, vicepresidente regionale di Unci Calabria; «un valore aggiunto e significativo questa comunità di intenti che si realizza per favorire i commercianti in attesa che la bella idea possa ulteriormente allargarsi. Bisognerà lavorare per coinvolgere anche le periferie. È questa la prossima sfida di un progetto che avvicina le famiglie, le imprese e il territorio».