Reggio: inaugura il nuovo punto ristoro ‘Romeo Gusto e Tradizione’

Qualità, esperienza, innovazione, valorizzazione del territorio e tradizione. Sono queste le peculiarità del nuovo punto ristoro “Romeo Gusto e tradizione”. Panetteria, salumeria, formaggeria, dolceria ed enoteca.Il locale di via Pietro Foti, (adiacente Corso Garibaldi), inaugurato nella serata di mercoledì, è un mix di prelibatezze dove poter degustare i prodotti tipici e trascorrere momenti di relax in un ambiente elegante ed esclusivo ma allo stesso tempo familiare ed informale.‘Romeo Gusto e tradizione’ è specializzato nella vendita di ogni tipo di salumi, formaggi ed altri ottimi prodotti tipici calabresi e non.Da oltre dieci anni la famiglia Romeo accosta la tradizione all’esperienza e ad ogni tipo di novità offrendo alla clientela una grande varietà di salumi dal gusto inconfondibile, con un rapporto qualità/prezzo in linea con le esigenze del consumatore.L’evento si è svolto alla presenza del Presidente della Provincia Raffa, che ha inaugurato i locali insieme alla famiglia Romeo, complimentandosi per il lavoro svolto, anche dal punto di vista della comunicazione territoriale.“Siamo nel campo della ristorazione da oltre dodici anni. L’idea di dar vita a questa nuova attività nasce dall’esigenza di superare alcune difficoltà venutesi a creare nell’ultimo periodo a causa della chiusura temporanea dell’Area di Servizio di Villa San Giovanni Est a seguito dei lavori dell’autostrada Salerno – Reggio Calabria. L’Area di Servizio riaprirà comunque nel giugno del 2014 con una nuova area ristoro. Nel frattempo sentivamo il bisogno di voler continuare a vivere un sogno realizzatosi nel corso degli anni insieme ai nostri trenta dipendenti. E’ nata così l’idea di investire su questo locale portando in città il nostro modo di fare ristorazione. Vogliamo puntare sul gusto e sulla qualità dei prodotti cercando di portare a Reggio un po’ di innovazione ma allo stesso tempo mantenendo la tradizione casereccia di una volta fatta di piccole cose e valorizzando, come abbiamo sempre fatto, la nostra regione.”Saranno anche riproposti i famosi panini dell’area di Servizio di Villa San Giovanni Est conosciuti da tutta Italia.L’alta selezione dei prodotti, la competenza del personale e l’esperienza maturata negli anni dalla famiglia Romeo assicura adesso una piacevole ‘sosta’ anche in pieno centro città. Non resta che concedersi una pausa di relax immersi nella bontà di prodotti unici per degustare e assaporare il tutto con ‘Gusto e Tradizione’.