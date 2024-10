Reggio, incidente in pieno centro. Auto dentro esercizio commerciale

Pochi minuti fa, nel pieno centro della città, si è verificato un incidente che ha coinvolto varie vetture.

Come documentato dalla foto che ci è stata inviata in redazione, una Y Lancia bianca ha rotto la vetrata dell’esercizio commerciale Amplifon in via San Francesco da Paola.

Non si registrano feriti. Tra i residenti e i passanti solo tanto spavento.

Secondo le prime ricostruzioni e secondo quanto riportato da alcuni presenti uno dei conducenti non era reggino e, causa della scarsa segnaletica, avrebbe sbagliato una manovra causando l’incidente.