Reggio, incontro per definire il bando per le concessioni dei posteggi nei mercati

Anva Confesercenti ha incontrato l'Ufficio Commercio di Reggio per definire i criteri del bando

Una delegazione Anva Confesercenti si è incontrata con il responsabile dell’ufficio Commercio, del Comune di Reggio Calabria in merito al bando per le concessioni dei posteggi nei mercati siti su aree pubbliche della città. Nell’ambito della riunione si sono affrontati diversi temi riguardanti i criteri con i quali si dovranno assegnare detti posteggi.

Anva Confesercenti ha richiesto la massima attenzione e celerità per ciò che concerne la definizione della graduatoria e la redazione delle planimetrie definitive delle aree mercatali così da poter procedere al più presto alle assegnazioni. Inoltre, ove dopo le assegnazioni risultassero posti liberi, la priorità di scelta per eventuali cambi di posteggio da parte degli operatori già autorizzati prima di procedere, come previsto dalla normativa vigente, alla pubblicazione di un nuovo bando.

Prosegue quindi l’impegno di Confesercenti volto a tutelare la categoria degli ambulanti e a migliorare la gestione e la fruizione delle aree mercatali, così da favorire un maggiore e più comodo afflusso di clienti facilitando al contempo i controlli atti a contrastare e reprimere il diffuso fenomeno dell’abusivismo che danneggia pesantemente gli operatori onesti, rispettosi di regole e leggi e i consumatori che corrono il rischio di acquistare prodotti potenzialmente pericolosi e comunque senza alcuna certificazione o controllo.