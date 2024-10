Reggio, incontro con l’autore Francesco Arillotta

Il 10 Maggio del 1933, a Berlino, i nazisti organizzarono il più grande rogo di libri non consoni alle idee della dittatura. Furono distrutti più di 25.000 volumi che “rappresentavano lo spirito non tedesco”, dando il via alla triste stagione della censura e del controllo delle idee, impedendone la diffusione.

Il 10 Maggio per questo è stato scelto come data per l’Incontro con lo storico Franco Arillotta che ci parlerà del libro dal titolo “I GRANDI MOMENTI DELLA STORIA DI REGGIO CALABRIA – dai Miti ai Bizantini”. L’incontro, organizzato dalla Casa Editrice KALEIDON con l’Associazione culturale IN.SI.DE., si svolgerà il prossimo venerdì 10 maggio alle ore 18:30 presso l’Odéon in via XXIV Maggio a Reggio Calabria.

Tante domande trovano risposta, tante curiosità vengono svelate nell’interessante libro dello studioso reggino, che intratterrà gli ospiti con una conversazione che sarà moderata da Elmar Elisabetta Marcianò, responsabile area artistica dell’Associazione IN.SI.DE.

La cittadinanza è invitata a partecipare.