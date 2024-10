Reggio, incuria al Cimitero di Condera. Albanese: ‘Ci scusiamo con i cittadini. Pronto un piano di pulizia’ – FOTO

Le immagini parlano da sé.

Le stradine del cimitero di Condera a Reggio Calabria sono colme di rifiuti. Carta, plastica, contenitori di ogni tipo e per lo più erbacce e fiori secchi formano diversi cumuli di spazzatura che sostano ormai da giorni proprio davanti ai loculi fino quasi a coprirli e nasconderli.

Tanti i cittadini che in queste ore ci hanno segnalato l’incuria e il degrado all’interno del cimitero principale della città.

Ed è evidente che la società incaricata allo smaltimento dei rifiuti (oggi Ecopiana) non ha provveduto alla raccolta. Il delegato ai servizi cimiteriali del Comune di Reggio Calabria Rocco Albanese, contattato telefonicamente, si scusa con i cittadini ed illustra il programma degli interventi:

“Da diverse settimane non vengono raccolti i rifiuti – spiega Albanese – Ma da sabato mattina inizierà il ritiro delle micro discariche dedicato ai cimiteri da parte di Ecopiana. Ci scusiamo con tutta la cittadinanza per quello che è successo e ci impegniamo a pulire il cimitero vecchio a partire da sabato 19 settembre. Purtroppo AVR ha abbandonato il lavoro di pulizia. Puliremo tutti i 23 cimiteri della città”.

I cimiteri in cui il degrado è più evidente sono senza dubbio quello di Condera e quello di Modena. Ed è proprio da lì che si partirà per la pulizia delle strade interne.

“E’ giusto partire dal cimitero storico della città. Il cimitero di Condera è quello che entra prima in crisi rispetto agli altri. Anche a Gallina sono previsti interventi così come anche in tutti gli altri”.

I cittadini attendono dunque l’intervento dell’amministrazione comunale per poter tornare, in tutta serenità, a porre un fiore ed un saluto ai propri cari, in totale sicurezza e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.