Reggio, investimenti nel Mezzogiorno: Unindustria e Commercialisti a confronto

E’ in programma il prossimo giovedì 11 maggio, alle ore 15, nella sala convegni di Confindustria Reggio Calabria (Via del Torrione, 96), il convegno dal titolo “Il mix delle agevolazioni per gli investimenti nel Mezzogiorno”.

L’iniziativa, promossa da Unindustria Calabria e dall’ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Reggio Calabria, si aprirà con i saluti di Gino Muratori, referente Confindustria Reggio Calabria sezione Servizi Unindustria Calabria e Stefano Poeta, presidente Odcec di Reggio Calabria.

I lavori proseguiranno poi con gli interventi tecnici ad opera di Enrico Mazza, presidente sezione Servizi Unindustria Calabria che interverrà sulle misure di finanza agevolata e, a seguire, Francesco Caracciolo, delegato gruppo studi finanza d’impresa Odcec di Reggio Calabria sul tema delle agevolazioni fiscali e finanziarie.