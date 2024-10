Basket Reggio, la Gallinese a tre punti dal podio

Playoff conquistati e terzo posto ad un passo per la Gallinese DL Basket, autentica rivelazione del campionato CSI di Reggio Calabria.

È cominciato tutto dallo zero in classifica della passata stagione: sconfitte, delusioni e tanta voglia di rivalsa per il torneo venturo; Un gruppo che sempre più si è compattato ed ha posto le basi per un’annata che, comunque andrà, sarà un autentico successo. Chi se lo sarebbe mai aspettato che la pulcinella del Free 2019 avrebbe potuto mettere il fiato sul collo a compagini affermate del panorama cestistico reggino?

Questo capolavoro porta la firma di Antonio Passarino che, coadiuvato dall’ottimo operato di Coach Claudio Casile, è riuscito ad allestire un roster di prima fascia, un mix tra giovani e giocatori esperti in grado di fare la differenza in un campionato che non ha nulla da invidiare a tornei ben più blasonati.

Manca ormai meno di un mese ai quarti di finale ed i galletti sono concentrati alla sfida di venerdì 28 febbraio contro il Nuovo Basket Taurianova per blindare il terzo posto in Regular Season, proprio contro chi, con molta probabilità, sarà la prima sfidante playoff.