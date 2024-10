Reggio, la Polizia Locale omaggia e ringrazia il GOM

La Polizia Municipale, con in testa l’Assessore Nino Zimbalatti, questa mattina ha reso omaggio al personale tutto del Grande Ospedale Metropolitano, che in prima linea sta combattendo contro l’emergenza Covid-19.

“Doveroso -afferma Zimbalatti- questo omaggio nei confronti del GOM da parte della Polizia Municipale. I colleghi mettono in prima linea il loro cuore per questa emergenza. Abbiamo pensato di fare un dono floreale, nella speranza che il fiore della rinascita possa partire proprio in questi giorni di Primavera. Un grande grazie per il lavoro svolto da parte di tutti i medici e personale sanitario. Da oggi deve innalzarsi un grido forte: il GOM ha necessità di diventare un vero Ospedale Metropolitano.”