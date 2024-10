Reggio, la Sacra Effigie torna all’Eremo. Falcomatà firma l’ordinanza

Dopo l’ondata di maltempo che ha messo in ginocchio la città e la provincia di Reggio Calabria lo scorso fine settimana, sembra tutto pronto per il ritorno, questa domenica, 1 dicembre, per la processione che riporterà la Sacra Effigie della Madonna della Consolazione, dal Duomo al Santuario dell’Eremo.

In queste ore, il sindaco Giuseppe Falcomatà, ha predisposto gli adempimenti necessari per l’apertura del Centro operativo comunale (COC), per la predisposizione di una ordinata gestione degli eventi in programma. D’altra parte oltre alla processione religiosa che richiamerà nella città metropolitana più di 10 mila fedeli, è in programma anche la prima edizione del “Trofeo dei Bronzi”, gara podistica di livello nazionale su una distanza di 10 km a tappe, organizzata dall’Asd Atletica Sciuto, affiliata Fidal.

Come si ricorderà, la processione, inizialmente fissata per lo scorso 24 novembre, fu rinviata per le cattive condizioni del meteo che con una pioggia incessante avevano allagato sin dalle prime ore della mattinata le strade del centro e della periferia cittadina. Inoltre, per la prima volta, i Vigili urbani, in rotta con l’amministrazione comunale, avevano anche simbolicamente fissato un’importante riunione sindacale proprio dalle 15 alle 18, orario di svolgimento della processione. La loro assenza, scongiurata dal buonsenso del Corpo, e grazie alla sapiente mediazione dell’assessore Zimbalatti in coppia con il comandante Zucco, non aveva però messo in pericolo lo svolgimento della processione.

Ora però, per domenica, sembra che tutto possa andare per il verso giusto, con la Sacra Effiggie che ritornerà all’Eremo, seguita dai suoi instancabili fedeli.