Reggio, la signora Lina Polimeni compie 100 anni: gli auguri dei familiari

Un altro traguardo raggiunto da una donna reggina. La signora Lina Polimeni in Amaddeo è nata ad Ortì il 28 gennaio del 1918 ed oggi ha felicemente festeggiato il suo centenario con i parenti.

“Madre instancabile, ha dedicato la sua vita alla famiglia, al marito, ai figli e ai nipoti – afferma con amore il figlio Bruno Amaddeo – Sempre disponibile ad aiutare parenti, amici, vicini di casa che hanno trovato in lei un punto di riferimento nel momento del bisogno”.

Una donna d’altri tempi, cresciuta con solidi valori che l’hanno portata a dedicarsi alla famiglia, al prossimo e alla Chiesa più che a qualsiasi altra cosa. Nello stesso tempo è stata una donna autorevole che ha impartito ai figli un’educazione basata su sani principi di religiosi, di onestà e di rispetto verso gli altri.

Ha condotto una vita semplice, il tempo libero lo dedicava ai lavori per creare centrini all’uncinetto e per la realizzazione di maglioni di lana per figli, parenti e amici. La Signora Lina ama la musica ed il ballo ed insieme al marito ha partecipato alle feste tra parenti ed amici che si organizzavano nelle abitazioni del vicinato ed in alcuni casi nella rua cortile interno tra le case a ridosso della via Gebbione.

Una domanda sorge spontanea. “Qual è il segreto per arrivare ad una così veneranda età?”

La risposta ci viene fornita dal figlio, che afferma: “La sua, è sempre stata un’alimentazione semplice basata prevalentemente sulla pasta. Poca carne, poco pesce e soprattutto pochi dolci, ma in compenso molte verdure, tanti legumi ed un bicchiere di vino rosso che ancora volentieri gradisce”.

Alla festa di compleanno di oggi hanno partecipato il figlio Bruno con la moglie Danila Fiumanò, la figlia Francesca con il marito Filippo Ferrara e i nipoti.