Reggio, lavori in tangenziale, Marino al Prefetto e all’ANAS: “Subito tavolo tecnico”

L’Assessorato alla Mobilità del Comune di Reggio Calabria, guidato dall’avv. Giuseppe Marino, continua a monitorare costantemente lo stato dei lavori sulla tangenziale. Un asse viario fondamentale per la viabilità cittadina sottoposto a intervento di manutenzione e miglioramento della sicurezza stradale da parte di Anas nel tratto che va da Catona sino ad Arangea. Tali interventi stanno causando forti disagi all’utenza che vede di fatto paralizzarsi completamente il traffico in entrata e uscita dalla città in particolare nelle ore di punta (7,30-9,30 e 12-14).

Sulla questione, che investe profili di ordine e sicurezza pubblici, l’assessore Marino ha scritto una lettera al Prefetto di Reggio Calabria e all’Anas con l’obiettivo di definire sinergicamente una strategia condivisa di intervento che possa ridurre al minimo l’impatto dei lavori sulla cittadinanza.

“Com’è noto – spiega l’assessore alla Mobilità – la tangenziale è l’unica via di accesso alla città per i quartieri della zona Sud (S.Gregorio, S.Leo, Pellaro, Bocale) non esistendo strade alternative che consentano di giungere con l’auto in centro. Si tratta, pertanto, di una situazione estremamente delicata che desta forte preoccupazione poiché al centro della città, si trovano posizionati gli Ospedali Riuniti, le sedi degli organi istituzionali, delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco che, in caso di necessità, sarebbero difficilmente raggiungibili e dalle quali, a causa dei lavori, con estrema difficoltà si potrebbero raggiungere i quartieri periferici. Queste osservazioni – sottolinea l’avv. Marino – sono state già esposte dal Comune di Reggio Calabria nel corso di una recente riunione operativa tenutasi in Prefettura, in cui si è convenuto di provare a mettere in campo delle azioni al fine di ridurre i disagi e garantire l’ordine e la sicurezza pubblici”.

A tal proposito, l’assessore ricorda che “l’Anas si era impegnata a realizzare turni di lavoro H24 (anche notturni) al fine di velocizzare le operazioni e smobilitare i cantieri removibili nelle ore di punta. Tuttavia, da un’attenta osservazione delle aree di cantiere tali impegni non risultano rispettati. Il blocco del traffico, anziché ridursi, è aumentato. I turni notturni di lavoro non vengono garantiti ed i cantieri removibili sono già operativi nelle ore in cui il traffico è più intenso”.

Alla luce di tutto ciò e in ragione delle numerose segnalazioni e denunce che il Comune sta ricevendo da parte dei cittadini, l’avv. Marino chiede “la immediata costituzione di un tavolo tecnico che, sotto il coordinamento della Prefettura di Reggio Calabria, preveda tempi e modalità di esecuzione dei lavori compatibili con l’imprescindibile diritto all’ordine ed alla sicurezza dei cittadini, con predisposizione di un condiviso cronoprogramma, l’individuazione di percorsi alternativi, il finanziamento di opere o servizi compensativi e valutando anche l’opportunità di sospendere cautelativamente i lavori”.