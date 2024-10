Coronavirus, da Reggio in Lombardia. Giovanna a CityNow: ‘Qui la gente inizia ad impazzire’

Giovanna, ragazza di Reggio Calabria trasferitasi a Magenta per motivi personali (a meno di un’ora da Lodi, Codogno e Casalpusterlengo, zone rosse della Lombardia), racconta a CityNow le prime ore di quarantena a seguito dell’allarme Coronavirus.

Il 21 febbraio è stato confermato il primo caso di Covid-19 di un italiano che non era stato in Cina. Da quel momento è stato chiesto agli abitanti di auto-isolarsi.

Ormai sono quasi introvabili le mascherine e i flaconi di amuchina gel e la gente fa la fila ovunque.

Anche per questo, si verifica su Amazon lo sciacallaggio su queste merci (prezzo aumentato rispettivamente del 1700% e del 650% circa).

“Magenta è una delle fermate principali dei mezzi di trasporto e molti cittadini sono pendolari dato che lavorano in zone anche limitrofe, questo a testimonianza di come siano stati molti i contatti che abbiamo avuto con la gente. Il treno che parte da Milano direzione Torino poi, ferma qui ed in altri pochi posti, e ovviamente transitano numerosi turisti. Io in particolare, per via del mio lavoro mi ritrovo giornalmente a contatto con migliaia di gente, anche turisti sostano anche per qualche ora da noi”